Helmond aan de slag met verwarden

HELMOND - De hulp aan verwarden en mensen met suïcidaal gedrag in Helmond komt op gang. De eerste successen zijn geboekt, meldt de Helmondse burgemeester Elly Blanksma aan de gemeenteraad. Maar er is nog veel werk te verzetten bij het organiseren van de hulp, tekent ze daarbij aan: ,,We zitten midden in het proces van verandering."

Alle gemeenten zijn met ingang van oktober dit jaar verplicht om ervoor te zorgen dat hulp aan verwarden goed is georganiseerd. Dat is landelijk beleid. Namens de Rijksoverheid is de Brabantse oud-gedeputeerde Onno Hoes belast met de aansturing. Veel gemeenten zijn zich daar nu op aan het voorbereiden.

Helmond draait mee met de regionale projectgroep 'Personen met verward gedrag in Brabant', dat actief is in alle gemeenten van Oost-Brabant . De groep richt zich op drie zaken: preventie, opvang en vervoer.

Samenwerking

Voor preventie heeft Helmond een samenwerking opgezet tussen hulpverleners enerzijds en politie en justitie anderzijds. Doel is escalatie van problemen te voorkomen door snel in te grijpen. Met organisatie Indigo wordt gewerkt aan het voorkomen van zelfdodingen en hulp aan suïcidalen en mensen in hun naaste omgeving.

Voor de opvang zijn enkele 'time-out bedden' beschikbaar. Dat zijn tijdelijke verblijfplaatsen waar verwarde mensen tot rust kunnen komen en begeleiding krijgen. Met inloophuis Nei Skoen, die recent een pand in Mierlo-Hout in gebruik heeft genomen voor dagopvang, zijn afspraken gemaakt om de ervaringsdeskundigheid van bezoekers in te zetten bij hulp aan verwarden.

Zorgambulances

Voor vervoer naar opvangplaatsen wordt in samenwerking met de ambulancediensten een plan uitgewerkt. Het idee is om zorgambulances in te richten. Nu gebeurt het nog vaak dat een verwarde met een politieauto moet worden vervoerd en dat vinden alle betrokkenen ongewenst.

In de herfst van dit jaar worden alle ingezette activiteiten tegen het licht gehouden. De Helmondse raad krijgt eind dit jaar te horen wat dit heeft opgeleverd.

Groei

Het aantal incidenten met verwarde mensen neemt sterk toe. In 2012 waren er in Oost-Brabant een kleine drieduizend meldingen. In 2016 waren dat bijna vijfduizend, een groei van zeventig procent. Er zijn diverse redenen voor. Zo moeten ggz-instellingen meer patiënten thuis behandelen in plaats van opnemen. Ook wonen meer ouderen met beginnende dementie langer thuis.