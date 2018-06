Helmond: 'Bestuursrol Stienen bij Helmond Sport kan'

Mag­num-fotograaf Carl De Keyzer in Museum Helmond: een wereldrei­zi­ger met heimwee

10:17 HELMOND - Na onder anderen Eve Arnold, Elliott Erwitt en Martin Parr, biedt Museum Helmond nu onderdak aan Magnum-fotograaf Carl De Keyzer. De Belg toont 90 foto’s die hij in 2015 en 2017 maakte in Noord-Korea. Misschien was het wel zijn laatste reisreportage.