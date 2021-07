Helmond betaalt bewijs goed gedrag voor potentieel nieuwe politici

Dat is het resultaat van een door de raad aangenomen motie van de VVD. Die partij beoogt met bewijzen van goed gedrag mogelijke criminele infiltratie in de Helmondse politiek de kop in te drukken.

Het gaat om Verklaringen omtrent het Gedrag die politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen voor kandidaat-raadsleden aanvragen. Het document is nu niet wettelijk verplicht voor raadsleden, omdat het in strijd is met het passief kiesrecht (het recht om je verkiesbaar te stellen). Wel klinkt de roep om strengere screening door partijen zelf steeds luider.

Drempels wegnemen

,,Bekostigt de gemeente dit, dan neemt het drempels weg voor partijen die zo’n Verklaring omtrent het Gedrag voor hun potentiële raadsleden willen’’, benadrukt VVD-raadslid Theo Manders. ,,Partijen vragen zich af of het die 40 euro wel waard is voor iemand die toch maar laag op de kieslijst komt. Maar zo iemand kan uiteraard óók via voorkeursstemmen in de raad gekozen worden.’’

Lang niet iedere politicus vindt dat de gemeente voor zo’n antecedentenonderzoek moet opdraaien: het voorstel kon rekenen op een kleine meerderheid van 18 stemmen voor versus 15 tegen. Bezwaren waren er onder meer van een geagiteerde Michael Rieter, die het geen pas vindt houden dat partijen voor zo’n ballotage ‘ordinair hun hand ophouden bij de gemeente’. Waarmee hij bijval kreeg van Stef Stevens (D66). ,,Dan betaalt de partij dat toch zelf, of de persoon die in de gemeenteraad wil?’’

Onderwereld gehaaid

Sacha van Lierop (plan!) trok dan weer in twijfel of je met zo’n verklaring wel criminele infiltratie door spreekwoordelijke Trojaanse paarden voorkomt. ,,De onderwereld gaat zo gehaaid te werk dat ze toch wel moeiteloos zo’n Verklaring omtrent het Gedrag krijgen.’’ En dus vraagt Van Lierop zich ernstig af of het door hem berekende prijskaartje van 9.000 tot 12.000 euro wel gerechtvaardigd is. Woorden van gelijke strekking kwamen van Lonneke Maráczi (SP), die de screening afdoet als ‘schijnveiligheid’.

Aan het passieve kiesrecht mag niet getornd worden, daar zijn voor- en tegenstanders in de Helmondse politiek het wel over eens. Desondanks tillen de VVD en medestanders zwaar aan bestuurlijke integriteit. ,,En daar moeten ook goede debatten over gevoerd worden’’, volgens burgemeester Elly Blanksma. ,,Maar zie de Verklaring omtrent het Gedrag als een gereedschap in een hele kist met instrumenten. Een goed gesprek met een kandidaat hoort er ook bij.’’

Screening is en blijft de verantwoordelijkheid van de partij zelf, benadrukt de burgemeester.