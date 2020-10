Helmond: ‘Bieb en Kunstkwartier samen in één pand’

In principe gaat het college van burgemeester en wethouders er vanuit dat de ene organisatie bij de andere intrekt. Maar ook een verhuizing naar een voor beide nieuw pand zou kunnen. Een kwartiermaker gaat in 2021 de mogelijkheden onderzoeken. Daarmee is 75.000 euro gemoeid. Structureel kan met de samenvoeging ongeveer 520.000 euro bespaard worden. Dit alles staat in de Programmabegroting 2021-2024, waar de politiek zich binnenkort over buigt.