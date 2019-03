Helmond blijft steggelen over evenementen

De politiek boog zich dinsdagavond over de vraag hoe de regels zouden moeten worden bijgesteld. Dat daar behoefte aan is, leerden de voorbije maanden. Nadat eind januari de nieuwe verdeelsleutel bekend werd, ontstond er gedoe: over het Drakenbootfestival, over cultuur- en muziekevenement H2O en over de rolverdeling bij activiteiten op Koningsdag. Ternauwernood kon voorkomen worden dat het Oranje Comité zichzelf ophief.