Helmond brult mee met 'Stil in Mij'

Dat was alweer 13 jaar geleden op Festival Impact, met als achtergrond het toen nog bestaande Obragas-gebouw. Ruim een decennium later is vrijdagavond de uit Den Helder stammende Nederpopband terug in Helmond, als de absolute blikvanger van de Kasteeltuinconcerten. En zelfs voor een gelauwerd artiest als Buitenhuis is dat een bijzondere aangelegenheid. ,,In zo'n apart decor geef je normaal alleen kleinschalige, akoestische optredens."