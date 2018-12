Helmond deelt ‘BEDANK-sterren’ uit aan KBO, HomeComputerMuseum en meer

Eindhoven draait korting beschermd wonen terug

9:17 EINDHOVEN - De korting op beschermd wonen in de regio wordt teruggedraaid door de gemeente Eindhoven. Zij merkte afgelopen maand dat teveel zorgaanbieders afhaakten. ,,Op een na hebben alle zorgaanbieders beschermd wonen nu alsnog ingeschreven op de tender. Er is geen enkele cliënt die als gevolg van de nieuwe budgetindicaties per 1 januari zijn woonvoorziening uit moet.”