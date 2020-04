‘Helmond dreigt zijn relatief nieuwe horeca te verliezen door corona’

Video en foto's Brandweer zingt voor ziekenhui­zen in de regio: ‘We zijn trots op jullie allemaal'

9:10 EINDHOVEN - Bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zong de brandweer You'll never walk alone voor ziekenhuispersoneel. ‘Hou vol', was de boodschap. Ook bij andere ziekenhuizen, zoals het Sint Anna en het Elkerliek, staken de hulpdiensten de zorgmedewerkers een hart onder de riem.