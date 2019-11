Helmond een van weinige steden waar buitenlanders geen joint mogen kopen: ‘Zorgt voor straathandel’

Die streepjes staan voor een veelvoud daarvan aan mensen die al weten dat ze in Helmond niet terecht kunnen. „Je hebt het dan met name over Polen, Roemenen en andere Oost-Europeanen. Die zitten er hier in de buurt nogal veel”, wijst hij ook op recreatiepark Prinsenmeer in Ommel.

Straatdealers

Het wegsturen van deze klanten leidt geregeld tot discussie aan de deur. De geweigerde Oost-Europeanen kunnen de regel vervolgens omzeilen door iemand anders te vragen de wiet te kopen. Maar het risico is ook groot dat ze met open armen worden ontvangen door straatdealers in de binnenstad. Laat je buitenlanders wél toe dan vermindert de straathandel, is de coffeeshophouder overtuigd: „Wie koopt zijn wiet op straat? Dat is een kleine groep mensen die goedkoper uit wil zijn. Maar daarnaast vooral minderjarigen en Oost-Europeanen. Dat probleem kun je met het opheffen van het ingezetenecriterium bijna voor de helft oplossen.”

In Den Bosch, Tilburg en Eindhoven waren precies deze argumenten reden om het criterium niet langer te handhaven. Sterker, in slechts een fractie van de 103 coffeeshopgemeenten in Nederland is de buitenlanderregel nog van kracht. Daarbij gaat het naast Helmond om bijvoorbeeld Maastricht en Breda. In die beide steden zijn er veel Belgen of Duitsers die voor wiet de grens over wippen. Het ingezetenecriterium helpt nog altijd om dat probleem van drugstoerisme tegen te gaan. In Helmond is van een toeloop van toeristen echter geen sprake.