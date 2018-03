Helmond eert legendarische Arie Willems met eigen hof

VideoHELMOND - Ze zijn er allemaal. Weduwe Elly (84) en de vijf kinderen Ted, Anja, Els, Ingrid en Arie. Plus kleinkinderen en oud-leerlingen. Ze kwamen naar de Heistraat in Helmond waar Arie Willems (1926-2004) zijn legendarische muziekwinkel dreef en de accordeon landelijk op de kaart zette als klassiek muziekinstrument.

Volledig scherm Moeder Elly Willems met haar vijf kinderen. Van links naar rechts Ted, Anja, Els, Ingrid en Arie jr. Foto Jean Pierre Reijnen/fotomeulenhof © Jean Pierre Reijnen

De winkel is in 2016 verhuisd naar het Binderseind. Op de vrijgekomen plaats gaat wooncorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven 52 huurwoningen bouwen in vier blokken. Een van die blokken gaat het Arie Willemshof heten. De aftrap van de bouw was maandagmorgen.

Wethouder Frans Stienen had voor de familie alvast een cadeau: het straatnaambord. Elly mag dat houden en thuis aan de Zwanenbeemd, waar ze nu woont, een mooi plekje geven. Moeder en de vijf kinderen stonden maandag centraal. Allemaal supertrots dat de naam van hun echtgenoot en vader voor altijd verbonden blijft aan deze plek.

,,Ik stond in de winkel, tachtig uur per week", zegt moeder Elly. ,,Arie was 's ochtends vroeg al weg en kwam pas 's avonds terug." Ook al is ze nu aan een rolstoel gebonden, ze blijft de muziek trouw. ,,Accordeon speel ik niet meer, dat is mij te zwaar. Maar ik speel nog elke dag drie kwartier piano, liefst Weense walsen."

Muziek zit diep in de genen van de Willemsen. Zo zong Senna, de 13-jarige dochter van Arie jr., recent nog alle stoelen van de jury van Voice Kids in de rondte, memoreerde wethouder Stienen in zijn toespraakje tot de familie.

Té koud

Eigenlijk zouden alle leden van Accordeana, het orkest dat Willems oprichtte, komen spelen. Maar het was buiten voor de instrumenten te koud. Dus kwam Carel de Bruin, in 1953 een van de eerste leerlingen van Arie, als solist in een verwarmde tent opdraven om de klanken van het instrument te laten horen waar het in de familie Willems allemaal om draait. ,,Ik kreeg als jongetje van negen les van Arie in zijn eigen woonkamer", weet de nu 74-jarige Carel zich te herinneren.

Ook oud-leerling Peter Zimmerman (74) was gekomen. Arie Willems zette hem op het pad naar een carrière als professioneel pianist. ,,Maar de accordeon was mijn jeugdliefde." Hij roemt zijn oud-docent als musicus én als mens. ,,Het was een heel aardige vent. Hij gaf ons niet alleen les, hij begeleidde ons ook in het leven."