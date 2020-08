Helmond eiste te veel geld terug van oud-wethouder Tielemans

Kinderdag­ver­blijf Villa Vrolijk in Helmond groeit opgewekt door en zit op nieuwe locatie alweer vol

22 augustus HELMOND - Kinderdagverblijf Villa Vrolijk in Helmond is een succesverhaal: 900 kinderen in de opvang, dik 200 op de wachtlijst. En dan is de tweede locatie bij OBS ‘t Hout nog maar net geopend. „Onvoorstelbaar.”