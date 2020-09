Helmond: ‘Extra impuls voor Rijpelberg en Binnenstad-Oost’

Besluit over carnaval zo lang mogelijk uitgesteld: Verenigin­gen wachten ontwikke­lin­gen coronavi­rus af

28 augustus HELMOND/EINDHOVEN - Kunnen we met zijn allen hossen en in de polonaise lopen begin volgend jaar? Dat blijft nog een tijdje onzeker. Veel carnavalsverenigingen uit de regio stellen een besluit over carnaval 2021 zo lang mogelijk uit.