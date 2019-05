Helmond gaat auto's als proef uitrusten met snelheidsremmende techniek

Snelheidsduivels zullen er niet blij meer zijn, maar vanaf 2022 moeten alle nieuwe auto's in Europa uitgerust zijn met een Intelligent Speed Assistent, in gewone taal een snelheidsbegrenzer. Doel: minder doden en gewonden in het verkeer. „Maar het gaat nog járen duren voordat alle bestaande auto's ook ISA hebben”, vertelt Gert Blom van de gemeente Helmond. „Daarom gaan we testen of de techniek in bestaande auto's is in te bouwen.”