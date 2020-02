Helmond gaat bij bestrijden eikenprocessierups in één keer meer eiken bespuiten

Nu kondigen B en W een andere aanpak aan: één keer met de spuit rondgaan maar daarbij wel fors meer eiken besproeien. Vorig jaar waren er voor het eerst twee spuitrondes omdat in 2018 bleek dat de eitjes van de eikenprocessierupsen in twee fases uitkwamen. Een derde van de eiken in de stad werd onderhanden genomen.

Vervellingshuiden vrij

De verwachting is ook dit jaar weer flinke overlast van de harige beestjes. Sporen van de plaag van 2019 zijn her en der in Helmond nog te zien, zoals in het groene buitengebied van Brouwhuis waar in de buurt van eiken overgebleven cocons liggen. Leggen deze de kiem voor alweer een nieuwe plaag vroeg in het seizoen? ,,Nee, want de rupsen of vlinders zijn er al uitgekropen'', zegt ongediertebestrijder Theodoor Biemans. ,,Maar wél kunnen er nog hinderlijke brandharen zijn overgebleven. Ruim je zo'n nest niet op, dan kunnen die na jaren nog overlast veroorzaken. Zo'n nest ontbindt en dan komen de vervellingshuiden vrij te liggen.''