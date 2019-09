Helmond gaat binnenstad uitpluizen in de strijd tegen criminaliteit

In een deel van de binnenstad van Helmond gaan de schijnwerpers de komende periode vol op de onderwereld. Met een speciaal project gaat de gemeente de wijk in kaart brengen in de strijd tegen ondermijning. Maar ook om inwoners minder vatbaar te maken voor de criminele verleidingen. Eerder werd al bekend dat Eindhoven in hetzelfde project de wijk Oud-Woensel onder de loep neemt en ook in Den Bosch wordt een wijk uitgepluisd.