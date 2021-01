Helmond gaat corona-vaccin toedienen in sporthal op De Braak

Aanstaande maandag krijgen de eerste mensen een vaccin toegediend in Helmond. Een groep 85-plussers die mobiel is, heeft volgens GGD-directeur Ellis Jeurissen een uitnodiging gekregen zich te laten prikken. ,,Negentigplussers die niet-mobiel zijn, worden door artsen op locatie ingeënt”, verduidelijkte Jeurissen.

De gemeenteraad van Helmond werd tijdens een corona-update bijgepraat over de situatie in de stad en regio. Ook in Best en Valkenswaard zijn vanaf volgende week twee sporthallen operationeel. In Bladel moet eveneens een priklocatie komen, maar het is nog niet duidelijk waar die precies moet verschijnen.