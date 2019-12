Helmond gaat kritisch kijken naar deal met zorgverzekeraar CZ

HELMOND - Helmond gaat onderzoeken of het de jarenlange samenwerking met zorgverzekeraar CZ beter kan verbreken. Aanleiding is het besluit van CZ om de collectiviteitskorting op de basisverzekering te schrappen.

De gemeente Helmond heeft sinds 2013 een Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) bij CZ. Ongeveer vierduizend Helmonders met een laag inkomen profiteren daarmee van zeven procent collectiviteitskorting. Zij hebben allemaal een basisverzekering bij CZ, want dat is de voorwaarde.

Eerder dit jaar liet CZ weten dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 1 januari 2020 komt te vervallen. Net als veel andere gemeenten protesteerde Helmond tegen de maatregel. Tevergeefs. Toen begin november de nieuwe zorgpremies bekend werden, was ook duidelijk wat het besluit van CZ betekent voor de portemonnee van minima.

Omdat in 2020 de zorgtoeslag hoger wordt, blijft het nadeel in veel gevallen beperkt. Afhankelijk van de pakketkeuze en gezinssamenstelling gaan mensen met een inkomen tot honderd procent van de bijstandsnorm maximaal 4,32 euro per maand meer betalen, heeft Helmond becijferd.

Solidariteit

Volgens woordvoerder Ceriel Thissen is CZ genoodzaakt om de korting op de basisverzekering te schrappen. „De reden is dat er te veel geld bij moet. De doelgroep maakt bovengemiddeld veel gebruik van zorg, met name geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapie en mondzorg. Het is natuurlijk geen gemakkelijk besluit geweest, maar wij willen goede zorg kunnen bieden aan al onze verzekerden. Het gaat eerst en vooral om solidariteit tussen gezond en ziek, niet rijk en arm.”

Thissen weet en erkent dat er vaak een verband is; dat arme mensen gemiddeld genomen minder gezond zijn. „Daarom blijft de collectieve aanvullende verzekering ook, mét extra dekkingen.” En ook op andere vlakken heeft CZ echt wel oog voor mensen met een smalle beurs, stelt hij. „Voor verzekerden met schulden hebben we betalingsregelingen en onder meer in Helmond hebben we een Taalpunt geopend (voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en spreken, red.).”

Beter af

Thissen betwijfelt of Helmond bij een andere verzekeraar beter af is. „Vaak biedt per gebied alleen de grootste partij zulke pakketten aan. In Zuid-Nederland en dus ook Helmond zijn wij dat. Gemeenten betalen trouwens mee aan zulke polissen. Als Helmond de minima wil helpen, kan het ook zelf meer bijdragen.”