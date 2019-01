Helmond gaat profiteren van kleinschaligheid, denkt stadsmarketeer Leo Grunberg

Ga maar na. In de laatste bezoekerscijfers van het Helmondse centrum staat het echt: nog geen handvol procent van de shoppers komt uit omliggende dorpen als Aarle-Rixtel, Bakel of Lierop. Ook inwoners uit Asten, Deurne of Gemert rijden Helmond massaal voorbij om te gaan winkelen en eten in Eindhoven. Of anders wel in Uden, Venlo en Weert. Dat is al jaren zo.