Helmond gaat strijd aan met hittestress en ander klimaatongemak

HELMOND - Om te voorkomen dat in de toekomst hele wijken onder water staan of inwoners bezwijken onder extreme hitte, broedt Helmond op maatregelen om het veranderende klimaat aan te kunnen. Dat kan al simpel, door meer bomen te planten.

Het heetste plekje van Helmond in de zomer? Dat is duidelijk aan te wijzen. Het perceel tussen de Grasbeemd en Varenschut op industrieterrein De Weijer kleurt donkerrood op de kaart die Arcadis heeft gemaakt. In opdracht van de gemeente voerde het ingenieursbureau afgelopen najaar een klimaatstresstest uit.

Door de computer vol te stoppen met gegevens over te verwachten (extreme) regenval en aanhoudende droogte, ontstond een beeld van problemen die Helmond te wachten staan. Zoals veel hittestress (overlast door warmte) op bedrijventerreinen en in het centrum, waar de temperaturen tot ruim boven de veertig graden kunnen oplopen. Logisch, want daar staan weinig bomen en ligt veel bestrating.

Henry Dunanttunnel

Ook duidelijk te zien is dat de Bakelse Aa en de Goorloop buiten hun oevers treden bij hevige regenval. Niet erg, aldus wethouder Erik de Vries. "Dat willen we juist, daarvoor zijn de gebieden ingericht. Maar wanneer de Henry Dunanttunnel vol water stroomt, hebben we een probleem."

De komende tijd gaat De Vries in gesprek met ambtenaren, politici, inwoners, wijkraden en ondernemers over de vraag: welke maatregelen zijn nodig? "Neem zo'n tunnel. We weten dat het praktisch haast onmogelijk is om te voorkomen dat die soms volloopt. Dus moeten we kijken hoe we alternatieve routes inrichten voor die momenten."

Hoe eerder Helmond een plan heeft, hoe groter de kans op rijkssubsidie. Veel geld hoeft het klimaatplan niet te kosten, zegt De Vries. "We doen al veel bij regulier onderhoud aan straten. Dan richten we bijvoorbeeld bredere groenstroken in, om water op te vangen. Dus niet per se duurder, wel anders."

Meer groen

Er zijn tal van manieren om hittestress tegen te gaan, bijvoorbeeld door begroeiing op daken en gevels aan te brengen. Maar dan komt de vraag: wil de pandeigenaar dat en is het praktisch mogelijk? Om droogte tegen te gaan, is de aanleg van meer groen een goede optie. "En dan botsen sommige belangen. Maak je een plantsoen of een parkeerplaats?"

Een simpele manier om klimaatverandering aan te kunnen, is de aanplant van meer bomen. Die houden water vast en koelen de omgeving. "Eén volwassen boom heeft op de omgeving het koelende effect van tien airconditioners. Op satellietfoto's van afgelopen zomer was dat duidelijk zichtbaar, door witte puntjes in rode vlekken."