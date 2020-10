Helmond gelooft duidelijk in centrumplannen: ‘Stad moet groener en blauwer’

HELMOND - De gemeente Helmond moest vanwege corona even de pauzeknop indrukken bij de ontwikkeling van het centrum. Maar de richting is nog altijd duidelijk: het stadshart wordt compacter, groener en autoluw. Met veel aandacht voor wonen.

Al in 2017 werd door het stadsbestuur het toekomstperspectief voor het Helmondse centrum geschetst. Het winkel- en horecagebied moest niet alleen compacter worden, ook mocht het allemaal wel wat levendiger en gezelliger. Een centrum om langer te verblijven, in plaats van een plek waar je snel even wat inkopen doet. Richting 2030, het jaartal dat aan de plannen was gekoppeld, kon de boel echter nog wel een keer opgeschud worden, zo vond wethouder Erik de Vries.

Hittestress

Grote veranderingen in het zogeheten Centrumperspectief blijven uit, duidelijk is wel dat Helmond nadrukkelijk wil inzetten op het groener en autoluwer maken van het centrum. ,,De Aa moet weer overal gaan stromen in Helmond, waar het kan bovengronds. Dat gebeurt al in het Burgemeester Geukerspark en straks ook in het Watertorenpark, om in de Bundertjes uit te komen.” Volgens de wethouder is het van groot belang om het stroompje optimaal te benutten. ,,We krijgen in de toekomst steeds meer te maken met hittestress en wateroverlast. We hebben ‘blauw’ nodig in de stad.”

Zeker ook, omdat er steeds meer wordt gebouwd in en rondom het Helmondse centrum. Waar het kan, wil de gemeente er groen tegenover zetten. De nieuwe, genoemde stadsparken zijn daar het beste voorbeeld van. ,,Maar er komt bijvoorbeeld ook een proef met geveltuintjes, daarnaast is parkeergarage Doorneind nu beplant”, zegt De Vries. ,,Op de Markt en in de Veestraat wordt het bijvoorbeeld lastiger om te vergroenen, maar we zullen altijd kijken naar de opties die er zijn.”

Kubuswoningen

Ook het terugdringen van auto's en bovengrondse parkeerplaatsen maken onderdeel uit van de missie om het centrum klimaatbestendig te maken. Op het Piet Blomplein zullen nieuwe woningen worden gebouwd, met daaronder een parkeergarage. Mogelijk is er daar ook ruimte voor een publiekstrekkende keten. ,,Zolang die maar niet concurreert met de winkeliers die er nu zitten”, zegt De Vries. ,,Overigens mogen de kubuswoningen op het Piet Blomplein niet aan het zicht onttrokken worden, die blijven een prominente plek houden.” Aannemelijk is dat er in 2022 met de bouw wordt begonnen.

Op een nog nader te bepalen locatie in het Stationskwartier moet ook een nieuwe parkeervoorziening komen. Ook dat past in de visie van het stadsbestuur: auto's horen in de toekomst zo veel mogelijk thuis aan de randen van het centrum.