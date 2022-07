Helmond heeft geld voor extra’s dankzij miljoenen van het Rijk

Het is voor gemeenten altijd maar afwachten hoeveel geld er van het Rijk komt. Dit keer wordt de pot anders verdeeld, en dat pakt heel gunstig uit voor Helmond. In de begroting tot en met 2026 is er geld over. Het overschot loopt op van 11 miljoen euro in 2022 naar 36,3 miljoen in 2025. In 2026 is de beschikbare ruimte 21,4 miljoen.