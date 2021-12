Helmond heeft weer een stadstoilet: ‘Er was veel behoefte aan’

Na het sluiten van The Rosegarden, ruim een jaar geleden, was er geen openbaar toilet meer in het centrum. En daar is wel veel behoefte aan, zei wethouder Erik de Vries vrijdag bij de officiële opening van de nieuwe voorziening voor een sanitaire stop. Die is gevestigd in de Elzas Passage, op de eerste verdieping. Bereikbaar via een trap en een lift (tussen De Stadskamer en Coenen).