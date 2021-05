Helmond in actie tegen overlast houtkachels; zelfs een stookverbod is mogelijk

HELMOND - Helmond wil de overlast van houtkachels terugdringen. De gemeente gaat binnen enkele weken in Rijpelberg in gesprek met eigenaren van zulke warmtebronnen.

Houtkachels stoten relatief veel fijnstof uit. Ze zorgen daarmee voor luchtvervuiling en hinder bij mensen met longaandoeningen. Het aantal meldingen van overlast van houtkachels neemt de laatste jaren toe in Helmond, vooral in Stiphout en Rijpelberg.

In die laatste wijk was onder meer de houtstook aanleiding voor een burgerinitiatief met zelfgemaakte fijnstofmeters. De gemeente haakt daar nu bij aan door eerst in Rijpelberg te proberen mensen bewuster te maken van wat ze zelf kunnen doen. Want de wijze waarop hout wordt verstookt, kan een wereld van verschil maken.

Te weinig soelaas

Helmond attendeert inwoners met een houtkachel al langer op stooktips. Het gaat dan onder meer ook om de stookalert, een oproep om geen hout te verstoken als de weersomstandigheden ongunstig zijn. Kennelijk biedt de informatiecampagne te weinig soelaas. Vandaar dat de gemeente eigenaren van houtkachels nu rechtstreeks gaat benaderen.

In deze gesprekken zal het gaan over hoe en wanneer er het beste gestookt kan worden en wat er gedaan kan worden om overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast zal gecontroleerd worden of rookgasafvoeren aan de wettelijke eisen voldoen.

Eventueel verbod opleggen

De gemeente laat schriftelijk weten: ‘Wanneer de afvoer niet voldoet kijken we met bewoners of aanpassing mogelijk is. Wanneer de afvoer niet in orde kan worden gemaakt en/of de stooktips niet worden nageleefd, zullen we telkens per geval overwegen om een stookverbod op te leggen.’

Overlast kan nooit helemaal worden uitgesloten, erkent de gemeente, omdat het stoken van hout niet verboden is. Het veroorzaken van overlast door houtstook is formeel wél verboden. Maar juridische procedures hierover liepen vast omdat het oorzakelijke verband tussen houtkachels en gezondheidsschade niet bewezen kon worden. De Omgevingswet (start 1 januari 2022) moet gemeenten meer mogelijkheden bieden voor regulering.