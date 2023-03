Helmond is het decor van een nieuwe speelfilm en jij kunt meedoen

indebuurt.nlAls Helmonders zijn we natuurlijk trots op onze stad. Zo trots dat we er een film aan kunnen wijden. Dit hoeven we niet zelf te doen, want Helmond is namelijk het decor van een nieuwe Nederlandse film. En jij kan meespelen!

De regie ligt in handen van Jim Taihuttu. De film gaat over de hardcore scene in Nederland. De opnames vinden plaats in het centrum rondom de oude City Sporthal.

Hardcore scene

Oorspronkelijk speelt de film zich af in Rotterdam, maar ook in Helmond worden verschillende scenes geschoten. Alle opnames vinden binnen plaats en de bedoeling is om de Energiehal na te bootsen: een plek waar gabbers in de jaren 90 samen kwamen. De titel van de film? Hardcore Never Dies. Eind 2023 moet de film in de bioscoop te zien zijn.

Figuranten gezocht

Op Facebook verscheen een oproepje waarin je je kunt opgeven als figurant. Je hoeft niet te kunnen hakken, wel feesten! De opnames vinden vrijdag 10 maart plaats van 11.30 uur tot 23.30 uur. Catering is aanwezig en je krijgt een vergoeding van 50 euro. Om jezelf op te geven scan je de QR code of stuur je een mailtje naar hardcore@newams.com.

