Helmond is het zat: fikse boetes voor kinderopvang LeLa na jaren van overtredingen

LeLa is actief in Helmond-Brouwhuis (kindcentra LeLa en De Stroom), Stiphout (De Lindt) en Helmond-Noord (De Bundertjes) en in Lieshout (kindcentrum Het Klokhuis). De instelling startte in 2013 in Brouwhuis en eigenlijk vanaf het prille begin voldoet LeLa op onderdelen niet aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.