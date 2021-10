Helmond is inbraak-koploper van Brabant, maar inwoners maken zich eerder druk om hondenpoep en verkeersgedoe

Nog geen snelle beursexit Neways: VDL stemt tegen mogelijke ‘onteige­ning’ minder­heids­aan­deel­hou­ders

19 oktober EINDHOVEN/SON - Blijft de Sonse elektronicaproducent Neways op de Amsterdamse effectenbeurs? Voorlopig wel, is de conclusie na de bijzondere aandeelhoudersvergadering dinsdag over de overname. Onder meer VDL stemde tegen een voorstel waarmee de beoogde nieuwe eigenaar Infestos snel op een beursexit had kunnen aansturen.