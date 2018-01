Helmond is met restaurant Nastrium een topper rijker

RecensieHELMOND - De chefkok van restaurant Nastrium in Helmond heeft een passie voor koken en dat proef je. Na afloop kunnen we maar een ding concluderen: hij kookt op sterrenniveau. Beoordeling: 8,4.

Chefkok Djailany van de Laarschot en zijn vrouw Kim grepen een aantal maanden geleden met beide handen de kans om restaurant De Raymaert over te nemen om hun culinaire droom uit te laten komen: een eigen restaurant. De naam veranderde in Nastrium, afgeleid van het Engelse nasturium, een Oost-Indische kers waarmee de chef graag werkt.

Djailany leerde het vak onder andere van Soenil Bahadoer en was chef in het Aziatische restaurant De Blauwe Lotus in Eindhoven. In zijn nieuwe restaurant gaan we zijn passie voor koken proeven. De keuken is Frans georiënteerd met een stevige knipoog naar de oosterse keuken. De Indische roots van Djailany vormen een belangrijk element. Onze verwachtingen zijn hoog gespannen.

Huiskamer

De ingang van het restaurant is verhuisd naar de straatkant. De inrichting van het statige herenhuis heeft een flinke opknapbeurt gehad, maar ademt nog steeds de sfeer van een gezellig huiskamerrestaurant.

We worden gastvrij ontvangen door de jonge bediening. Aan tafel bestellen we een aperitief en krijgen de kaart. Wij kiezen voor het viergangenmenu. We willen graag een karaf water bestellen, maar dat blijkt niet mogelijk: alle karaffen zijn in gebruik. Dan maar een fles water.

Djailany brengt breed lachend een tableau gevuld met amuses aan onze tafel. Een duidelijk statement van de chef. Meringue met onder andere een garnaaltje en een garnering met een blaadje Oost-Indische kers. Emping met een pasta van kemiri-noten (vruchtvlees uit de noot van de Aleurites moluccana-boom), gember en rasp van limoen. Brikdeeg met rillette van eend en pompoen. Verbluffend heerlijke smaakexplosies, prachtig geserveerd.

Een volgende voortreffelijke amuse is rendang (Indonesisch stoofvlees), een ijspastille van zoetzure komkommer met daarover espuma (schuim) van kokos en citroengras, afgetopt met gebrande heel kleine uitjes.

Tijgermelk

Als voorgerecht krijgen we in dikke stukken gesneden zeebaars, gemarineerd in tijgermelk. Hier komt geen tijger aan te pas. Het is doorgaans een mix van limoensap, uienringen, chilipeper, zout en peper. Geserveerd met in het midden crème van guacamole, gel van tijgermelk, gebrande mais en mosseltjes. In een goud gekleurd glas ernaast tartaar van zeebaars en espuma van tijgermelk.

Behalve dat we een schilderijtje voor ons hebben, proeven we uitmuntend bereide zeebaars, dus met een uitstekende bite. Onze smaakpapillen tintelen van plezier. We krijgen er een warm en knapperig huisgemaakt broodje bij, geserveerd met luchtige en licht gezouten boter.

In afwachting van de nieuwe sommelier die half januari aantreedt, drinken we er op advies van de bediening een glas Duitse riesling, Mosel, Trittenheimer Stellage 2016 bij. Abrikozen in de neus, vleugje karamel in de afdronk. De uitleg van de wijn gaat wat stuntelig, maar het is de lieve en attente serveerster vergeven. Wijnkennis is een vak apart.

Het tussengerecht is rendang van kalfswang, zestien uur gegaard met specerijen, op een bedje van nasi, jus van het vlees en kokos, en paksoi. Ook bij dit prachtig opgemaakt bordje raken we in vervoering van de afwisselend zachte en pittige smaakcombinaties.

We wachten in plezierige spanning op ons hoofdgerecht: hertenhaas en hertenkalffilet waarop stoof van hertenkalf, een flinterdun knapperig stukje gedroogde peperkoek, gel van framboos en biet, jus van paarse mosterd (most van druiven), gefermenteerd worteltje, geroosterde bietjes en crème van wortel. Het vlees is een en al smaakrijkdom, mals, rosé gebraden. Het lepeltje stoofvlees is een verrassende smeuige toevoeging. In één woord: onweerstaanbaar.

Sensatie

Het zal niemand verbazen dat we het jammer vinden dat we al bij het dessert zijn aangekomen. Een van de koks komt ons een bekoorlijk opgemaakt bord voorzetten met sinaasappelijs in een jasje van crémeux van vanille, stoofperen, spongecake van zoethout, gel van sinaasappel, cheesecake en espuma van kruidensabayon. Een gave combinatie van romig ijs en crème. Kleine stukjes gestoofde peer in combinatie met de lichte sensatie van zoethout en het kruidige schuim vinden we een culinaire romance op ons bord.

Bij de koffie met de huisgemaakte friandises - waaronder een parel van witte chocolade met schuim van witte chocolade geserveerd in een oester, fudge en chocoladebonbon - zijn we het er unaniem over eens dat Nastrium een grote aanwinst is voor Helmond. Djailany kookt op sterrenniveau. Een ster krijgt hij van ons van harte!

Beoordeling

- Voorgerecht 9,0

- Tussengerecht 9,0

- Hoofdgerecht 9,0

- Nagerecht 9,0

- Bediening 7,0

- Ambiance 8,0

- Prijs/kwaliteit 8,0

De rekening

(2 personen, 4 gangen)

- 1x rode port €9,001x fris €3,80

- 2x 4-gangenmenu €90,00

- 2x glas wijn

- arrangement €14,00 2x glas wijn

- arrangement BOB €7,00

- 2x koffie compleet €13,00

- 1 Sourcy 0,75cl...........€6,00

- Totaal €142,80

De kaart

- Keuze uit een vier-, vijf-, zes-, of zevengangenmenu.

- Het diner begint met een aantal verrassende amuses.

- Er wordt alleen met verse producten gewerkt.

- De keuken houdt rekening met allergieën.

- Aan de achterzijde van het restaurant ligt Foodbar The Backyard, waar men kan genieten van kleine gerechten.

- Openingstijden Nastrium: donderdag t/m maandag 18 uur tot 22 uur.

- The backyard: donderdag, vrijdag, zaterdag, maandag: 18 uur tot 22 uur, zondag 13 uur tot 22 uur.

