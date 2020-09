Helmond is niet blij met schrappen Bravoflex, wil goed openbaar vervoer en stuurt brief naar de provincie

Oprichter van de Houtse Bazar overleden: de winkel was alles voor Richard Moons (87)

1 september HELMOND - Tot een jaar of vier geleden was Richard Moons nog elke dag te vinden in de Houtse Bazar. Stofjas aan, pet op, soms een sigaar in de mond. Hij genoot altijd van de drukte in de Helmondse feestwinkel die hij in 1968 met zijn vrouw begon. Zondag 30 augustus overleed ‘Ries’. Hij werd 87.