Helmond is verrast door verkoop High Tech Campus en zit nu met vragen over ‘eigen’ campus

Ree te water in Helmond: Juul bedenkt zich geen moment, duikt in ’t kanaal en krijgt schop als dank

19 augustus HELMOND - Trillend en bevend wordt de jonge ree langzaam weer warm. Gewikkeld in een deken en folie. Het beestje was donderdagmiddag in de Zuid-Willemsvaart terechtgekomen. Juul Geurts, die in een bedrijf aan het Helmondse kanaal werkt, bedacht zich geen moment en dook in het water.