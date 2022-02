Helmond jaagt op miljoenen voor slimme wijk bij Brandevoort

De ambities zijn groot voor de wijk van de toekomst die bij Brandevoort moet verrijzen. In de proeftuin voor nieuwe manieren van bouwen, leven, en vervoer moeten in de komende vijftien jaar zo’n 2100 duurzame woningen komen.

Quote Wij geloven niet dat dagelijks 2100 gezinnen 400 meter moeten lopen om zich met de auto of het openbaar vervoer te kunnen verplaat­sen Pieter Vervoort, CDA Helmond

Wethouder Cathalijne Dortmans pitcht het plan voor Brainport Smart District waar ze kan, in de hoop geld los te krijgen.

Zonder akkoord, geen kans op geld

Met een grote meerderheid heeft de gemeenteraad dinsdagavond ingestemd met het zogenoemde masterplan voor de slimme wijk. De jacht op twintig miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds is daarmee veiliggesteld. Als de politiek niet akkoord was gegaan, dan was de kans op dat geld sowieso verkeken. Voor de VVD-fractie was dat de reden om voor stemmen, ondanks twijfels over delen van het plan.

Het CDA en Plan! waren niet te vermurwen en stemden tegen. Het CDA vindt het kwalijk dat BSD ‘totaal niet meer aansluit bij het bestaande Brandevoort’. ,,We hebben goud in handen met Brandevoort. We maken ons grote zorgen of dit plan wel aanslaat bij woningzoekenden”, aldus CDA’er Pieter Vervoort.

Auto niet voor de deur

De partij denkt niet dat er veel mensen zijn die in een huis willen wonen waar de auto niet voor de deur kan komen. Het is de bedoeling (vracht)auto’s te weren uit de woonstraten en parkeerzones te maken op loopafstand. ,,Wij geloven niet dat dagelijks 2100 gezinnen eerst een kleine 400 meter gaan lopen of fietsen om zich vervolgens met de auto of het openbaar vervoer te kunnen verplaatsen. Om nog maar niet te spreken over de dagelijkse boodschappen die niet met de auto tot aan de deur gebracht kunnen worden.”

Plan! ziet de wijk van de toekomst het liefst op een andere locatie zodat Brandevoort wordt voortgezet zoals de bedoeling was. ,,Wij willen de wijk met internationale allure en faam afbouwen”, aldus Sacha van Lierop.

Geen subsidie?

Andere partijen snappen niet waarom de collega’s na jaren praten en meegaan in de BSD-plannen nu opeens tegen zijn. ,,Voortschrijdend inzicht”, noemt Van Lierop het. ,,Nu we de complete uitwerking zien maken we ons grote zorgen”, aldus Vervoort.

Eind maart, begin april wordt bekend of er geld uit het Groeifonds naar Helmond komt. Als de subsidie aan de stad voorbijgaat, moet Dortmans terug naar de politiek. ,,Dan moeten we een afweging maken hoe we verder gaan.”

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet twintig miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen. Onder anderen de Helmondse bestuursvoorzitter van de universiteit van Maastricht Rianne Letschert en ASML-topman Peter Wennink maken deel uit van die club met als voorzitter oud-minister Jeroen Dijsselbloem.