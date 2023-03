Helmond kan opgelucht ademhalen: ambtenaren mogen langer in panden van vastgoedeigenaren blijven

Acritas Bakel viert 100ste verjaardag

BAKEL - Ooit als de rooms-katholieke jonge boerenstand begonnen viert Acritas in Bakel nu de honderdste verjaardag. Dat jubileum wordt in het weekend van 18 en 19 maart gevierd met onder meer een reünie van alle leden en oud-leden in sporthal ’t Zand aan het Geneneind.