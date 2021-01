Helmond kiest andere koers: sociaal werk op de schop

HELMOND - Het sociaal werk in Helmond gaat vanaf 2022 directere hulp bieden aan burgers. Een ruime politieke meerderheid stemde hier dinsdagavond mee in. Een besluit met de nodige consequenties.

De ‘sociale teams’ die Helmond sinds 2018 kent, komen in de praktijk veel te weinig toe aan hulpverlening. Ze beschikken over veel kennis en kunde maar zijn in negentig procent van de gevallen bezig met indiceren en doorverwijzen. Zo wordt het probleem van een kwetsbare jongere bijvoorbeeld niet vroegtijdig ondervangen door een gezins- of jongerencoach maar belandt de tiener al snel in de gespecialiseerde zorg. Die is duurder en de vraag is of de jongere beter af is.

Dat de sociale teams (met daarin ook werkcoaches en Wmo-consulenten) maar voor tien procent directe hulp bieden, is vooral een gevolg van de manier waarop ze zijn ingebed, heeft de gemeente geconcludeerd na onderzoek. In zoverre een confronterende uitkomst dat juist de aansturing door de gemeente beperkend werkt. Dit gaat dus veranderen. Vanaf volgend jaar komen de sociale teams onder de vleugels van een of meer zorgpartijen, zo is nu besloten.

Hiermee begint een race tegen de klok. Want in de komende 11,5 maand moet er veel gebeuren. Allereerst moet worden bepaald welke partij of combinatie de opdracht krijgt. Dat gebeurt door een openbare aanbesteding, waarbij in de voorwaarden nadrukkelijk wordt opgenomen dat de partij/combinatie goed bekend moet zijn met de Helmondse situatie. Zo moet worden voorkomen dat een financieel voordelige welzijnsorganisatie van ver weg de opdracht binnensleept en alles op zijn kop zet.

Nieuwe werkgever?

Op dit moment zijn zeven organisaties betrokken in de sociale teams. De vraag is dus of dat zo blijft. Ook als meerdere partijen gezamenlijk een bieding doen is de kans groot dat een aantal medewerkers straks een nieuwe werkgever krijgt. Verder moeten dossiers worden overgedragen, moeten de sociale teams worden voorbereid op hun nieuwe rol en moeten goede werkafspraken worden gemaakt met enerzijds de gemeente en anderzijds buurt- en wijkorganisaties (‘ogen en oren’) in de breedste zin van het woord.

Vanwege de aanbesteding kunnen zorgpartijen op dit moment weinig kwijt over hun strategie. Maar dat zorg- en welzijnsorganisatie LEVgroep gaat meedingen lijkt wel zeker. LEV is nu een grote speler binnen de sociale teams in Helmond en het won in 2018 een soortgelijke aanbesteding in Oirschot.

CDA als enige tegen

Het CDA was gisteravond als enige tegen het voorstel van het stadsbestuur. De grootste oppositiepartij vindt dat de (financiële) consequenties op korte en lange termijn onvoldoende in beeld zijn gebracht.