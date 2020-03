Helmond kiest voor urgentie: plannen voor centrum op laag pitje

Welke lokale, bestuurlijke aangelegenheden, die in feite losstaan van de coronacrisis, hebben de komende periode prioriteit in Helmond? En hoe kan er democratische besluitvorming plaatsvinden als commissie- en raadsvergaderingen worden afgelast? Op het stadhuis zijn ze momenteel druk bezig met de bantwoording van deze vragen.

,,De komende twee weken worden door het college gebruikt om te inventariseren wat op dit moment de dossiers zijn die voorrang verdienen. In het presidium hebben alle fracties mogen aangeven, wat zij van hun achterban horen”, zegt Jan Roefs (CDA), voorzitter van de gemeenteraad. ,,Vervolgens zullen de fractievoorzitters weer bijeen worden geroepen, dan kijken we verder. Alle partijen staan er hetzelfde in: eerst moet deze crisis het hoofd worden geboden. Iedereen stelt zich nu bijvoorbeeld ook terughoudend op als het gaat om het stellen van schriftelijke vragen.”

Grote gevolgen

Een belangrijk collegebesluit werd gisteren al genomen. De plannen om het centrum aantrekkelijker, groener en beter bereikbaar te maken, gaan tijdelijk de ijskast in. Dat besluit leek onafwendbaar; winkeliers en horeca-ondernemers in het stadshart worden nu bijzonder hard getroffen door de crisis. ,,Wat dit betekent voor het centrum van Helmond is nog niet te overzien”, schrijft het college aan de raad. ,,Het is ook nog onduidelijk wanneer we de gevolgen wel kunnen overzien. Maar dat de gevolgen zeer groot zullen zijn, is evident.”

Burgemeester Elly Blanksma liet gisteren weten dat niet alleen de volksgezondheid hard wordt geraakt. ,,De impact op sociaal-maatschappelijk en economische vlak mag ook niet onderschat worden. Het is daarin belangrijk om samen als raad en college de crisis in goede banen te leiden. We zijn permanent in contact met elkaar. We gebruiken daarvoor alle moderne media”, aldus Blanksma.

Wet aanpassen