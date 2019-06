Helmond krijgt als eerste in Nederland mbo-opleiding Wildlife Management

HELMOND - Hoe om te gaan met wilde dieren. De vraag is actueler dan ooit nu er op de Veluwe een wolvenpaar met welpjes is ontdekt. Helicon MBO Helmond had al een specialisatie Wildparkmanagement binnen de opleiding dier. Nu komt de school op Suytkade met een aparte opleiding: Wildlife Management.

Er is al zo veel belangstelling voor, dat in augustus twee klassen met 56 studenten starten met de driejarige opleiding. Die komen uit het hele land: bijvoorbeeld Maastricht, Roosendaal en Ulft. En zelfs uit zusterstad Mechelen. Helicon Helmond is dan ook de eerste in Nederland met een dergelijke opleiding op mbo-niveau, weet afscheid nemend directeur Cyrille van Bragt.

,,We zijn een jaar bezig geweest om de opleiding goed neer te zetten. Eerst keken we hoe de studenten moeten uitstromen, wat ze dan geleerd hebben. Vervolgens redeneerden we terug: hoe gaan we dat doen", aldus Van Bragt. ,,De opleiding volgt de nieuwe principes van onderwijs, waarbij de student het leerproces mede bepaalt. We gaan meer vraaggestuurd werken. Daarvoor hebben we bij de andere opleidingen al pilots gedraaid.”

Studenten Wildlife Management leren over dierenwelzijn en dierverzorging van wilde dieren en hun natuurlijke leefomgeving. ,,Want het gaat verder dan dierentuinen of wildparken. Denk aan die wolven op de Veluwe. Of het beheer van wilde zwijnen.” Onderwerpen als milieu, dierengedrag, duurzaamheid, bescherming van diersoort, onderzoek, veiligheid en media komen ook aan bod. Stages, vaak in het buitenland, horen daar bij. Van Bragt: ,,Daarom willen we ook Spaans kunnen aanbieden. Voor als studenten in Spanje naar een dierenasiel of een paardenopvangcentrum gaan. We hebben binnen de school al eens een stagiaire in Peru gehad.”

Volledig scherm Giraffen in een wildpark © Helicon Helmond

Dit is een niveau 4 opleiding. ,,Studenten kunnen daarna doorstromen naar een hbo-studie. Dat is niveau 6. Er komt mogelijk ook een vervolgopleiding op niveau 5, het zogenoemde ‘associate degree'. Bij Van Hall Larenstein in Velp.”

Dat Helicon deze nieuwe opleiding begint, is een bevestiging dat het in Helmond blijft. Door het stoppen met vmbo, verplaatsing van opleidingen naar andere Helicon-vestigingen (o.a. Land- en Tuinbouw) en de kortere duur van mbo-opleidingen (ging vier naar drie jaar) zag de school zijn aantal studenten in de afgelopen tien jaar teruglopen van 900 naar 550. Daardoor staat nu een deel van het gebouw De Groene Campus, eigendom van Helicon, leeg.

,,Daarnaast hebben we nog 100 tot 150 BBL’ers” (studenten die bij een leerbedrijf werken en één dag in de week naar school gaan), nuanceert Van Bragt. ,,We zijn druk bezig om een huurder te vinden die past bij de onderwijsfunctie. Dit gebouw is futureproof, met zonnepanelen en hergebruik van regenwater. En goed bereikbaar.”