Helmond krijgt alsnog een munten-automaat

Voormalig keeper Helmond Sport Succesvol­le Van Gassel ruilde tractor uit het zuiden in voor de Rotterdam­se tram: ‘Hier word je wat harder gemaakt’

8 oktober Stijn van Gassel is een van de vier genomineerden voor de prijs beste keeper van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie. Het is voor de 24-jarige sluitpost van Excelsior de perfecte beloning voor zijn sterke debuutweken.