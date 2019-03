Helmond krijgt een triathlon

Waarom een triathlon in Helmond? Van Bree: ,,Er is hier in de buurt niet zo heel veel op triathlon-gebied. Nuenen wordt dit jaar wel weer gehouden, maar de regio kan nog best een evenement gebruiken. Deze sport leeft enorm. Zeker de achtste triathlon, die zit vaak binnen no-time vol. We komen helemaal op het eind van het triathlon-seizoen.”