Helmond krijgt gelijk van rechter inzake verbouwvergunning ex- coffeeshophouder

27 lintjes uitgereikt in Helmond

13:45 HELMOND - In Helmond zijn 27 mensen koninklijk onderscheiden, van wie er een - de heer Bert de Haas (52), zijn onderscheiding op een later moment in ontvangst zal nemen. Het gaat om 26 leden en 1 ridder in de Orde van Oranje-Nassau.