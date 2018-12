Helmond krijgt nieuwe vintage-zaak: Loods0492

,,De zaak is meer dan vijfhonderd vierkante groot”, zegt Roswitha van Heugten, die het woonwarenhuis samen met nog drie anderen gaat starten. Eerder runde zij retrowinkel Swiet aan de Vlierdensedijk. ,,We zitten nu met Loods0492 in het oude pand van De Greef en met die locatie zijn we erg blij. Er is daar ook nog ruimte voor andere huurders. De enige voorwaarde: je mag geen nieuwe spullen aanbieden.”