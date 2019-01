Helmond krijgt straat vernoemd naar vrouwelijke Hollandse Meester

Helmond krijgt twee mi­ni-bos­jes

13:59 HELMOND - Helmond gaat op zoek naar twee locaties in de stad waar een mini-bosje kan worden aangelegd. Voorwaarde is dat de buurt daar achter staat en wil meehelpen met onderhoud. Ook moet er een basisschool in de omgeving staan, want de bosjes krijgen een buitenlokaal waar leerlingen gebruik van kunnen maken.