Helmond krijgt twee mini-bosjes

SP-wethouder Erik de Vries en Renske Visser, regiodirecteur van het IVN, tekenden gisteren de samenwerkingsovereenkomst in het IVN-trefpunt De Koekoek bij speelhuis Helmond-West. Als de aanleg van de eerste twee bossen goed verloopt wil Helmond er in het jaar 2020 nog eens twee extra laten aanleggen.

Een ‘Tiny Forest’ is een stukje grond ter grootte van een tennisveld. Daarop komt een dichtbegroeid woud van inheemse bomen. Dat is goed voor dieren en insecten, maar ook voor de omwonenden. Het moet een plaats van ontmoeting worden.

India

In Nederland pikte natuurorganisatie IVN dit op. Met hulp van de Postcodeloterij zijn in verschillende steden al kleine bosjes aangelegd. De eerste werd in Zaandam ingeplant door leerlingen van een basisschool. In Utrecht werd een parkeerplaats omgebouwd tot bos. In Enschede werd er een aangelegd op een schoolplein.