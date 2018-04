Helmond LIVE trapt af met 'grote namen'

NightRun

Op 19 mei valt Helmond LIVE samen met de derde editie van de NightRun. Bij dit hardloopevenement kunnen deelnemers kiezen uit één, twee of drie rondes van vijf kilometer. Ook is er een bedrijvenloop. De start is om 21.00 uur op het Havenplein. Deelname kost tien euro per persoon. Om 20.00 uur is er eerst voor jongeren tot dertien jaar de LightRun van één of twee kilometer. Hiervoor betalen deelnemers drie euro. Inschrijven kan via deze website van de Helmondse Atletiek Club. Voor de bedrijvenloop deze website.