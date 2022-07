Helmond maakt zich op voor een bruisend weekend met kermis en het eerste kasteeltuinconcert

HELMOND - De zomervakantie lonkt. In Helmond weet je dan dat het weer tijd is voor een nieuwe reeks kasteeltuinconcerten én de zomerkermis. Vrijdag 8 juli gaan ze allebei van start.

In de kasteeltuin bouwen coverband Hard2Get en soulformatie Ooh My Soul vrijdagavond een feestje. Op de Markt en Ameidewal beginnen de kermisattracties vanaf vier ’s middags te draaien. Zo’n veertig attracties bieden tot en met woensdag vermaak voor jong en oud.

Quote Een afsluiten­de vuurwerk­show komt er niet meer uit veilig­heids­over­we­gin­gen en vanwege milieuas­pec­ten gemeente Helmond

In attracties als de Extreme Trip, Future Dance en Reactor kunnen spanningzoekers de longen uit hun lijf schreeuwen. Kinderen kunnen van de glijbaan, op de trampoline of ritjes maken in de Race-O-Rama. ‘Gokkers en grijpers’ kunnen een reusachtige knuffel scoren in de speelautomaten.

Buurman en Buurman

Het is voor het eerst sinds 2019 dat er weer een zomerkermis zonder beperkingen is in Helmond. De afgelopen twee jaar viel het volksfeestje in het water door de coronapandemie. Het gemis kon al een beetje goedgemaakt worden op de grote voorjaarskermis in maart, maar de echte liefhebbers zullen de zomerkermis zeker in hun agenda hebben gezet.

De eindshow met vuurwerk komt niet meer terug. Die is geschrapt ‘uit veiligheidsoverwegingen en vanwege milieuaspecten’, aldus de gemeente. Voor de officiële opening op vrijdagmiddag om 16.00 uur zijn Buurman en Buurman uitgenodigd. Na een kort woordje door wethouder Erik de Vries verzorgen zij voor de kinderen een vrolijke klusshow op de kop van de Markt. Aansluitend is er een meet-and-greet met de klunzige buurmannen.

Weekmarkt naar de Wallen

Wie in de auto richting centrum gaat, moet rekening houden met drukte. Dat geldt zeker op zaterdag, wanneer het ook markt is. Veel wegen zijn afgesloten, een aantal parkeerterreinen is niet te gebruiken en hier en daar gelden parkeerverboden.

De weekmarkt wordt verplaatst naar de Zuid- en Noord-Koninginnewal en de Watermolenwal, tot aan de ingang van de parkeergarage onder de Elzas Passage. Ook op het parkeerterrein voor vergunninghouders komen kramen te staan. De Elzasgarage blijft bereikbaar vanaf de Havenweg.

Prikkelarm en glittertattoos

Op zaterdag 9 en zondag 10 juli zijn er optredens van bandjes en artiesten op het podium op de hoek van de Markt en de Ameidestraat.

Maandagmiddag 11 juli gaat het geluid een paar uur zachter en draaien de attracties langzamer. Van 13.00 tot 15.00 uur is de prikkelarme kermis voor mensen die graag een rondje draaien, maar niet alle toeters en bellen eromheen verdragen.

Op zondag 10 en woensdag 13 juli tussen 13.00 en 17.00 uur is er een kindermiddag met ballonnenclowns, schmincken of airbrush glittertattoos.

De Helmondse zomerkermis is van vrijdag 8 tot en met woensdag 13 juli. Op vrijdag is de opening om 16.00 uur, op zaterdag gaan de attracties vanaf 12 uur draaien en op de andere dagen om 13.00 uur. Om middernacht gaan de lampen uit.