Helmond Marketing: ‘Taak niet lastiger na schietpartij’

Het nieuwe theater Het Speelhuis, sterrenrestaurant De Rozario, zonneautobouwer Lightyear, het toenemende aantal evenementen, Helmond heeft anno nu veel om trots op te zijn. Het imago van de oude, rauwe arbeidersstad is de voorbije jaren flink verbeterd. Maar toen was er afgelopen maandag die schietpartij op klaarlichte dag in een drukke winkelstraat. Twee toevallige passanten raakten gewond.

„Natuurlijk hebben we even gevloekt. Hier zit helemaal niemand op te wachten. Zoals Spijkenisse niet zat te wachten op dat filmpje van die jongen die werd afgetuigd”, zegt directeur Leo Grunberg van Helmond Marketing. Maar hij blijft nuchter. „Hoe schadelijk zo’n incident is voor het imago van de stad, kan ik nu niet inschatten. Ik weet niet of het aantal bezoekers in het centrum afneemt. En áls het afneemt, weet ik niet of dat is toe te schrijven aan de schietpartij.”

Populair

Een directe relatie leggen is vaak erg moeilijk, stelt Grunberg. „Er is altijd een verschil tussen een gevoel en de cijfers. Ik heb geleerd af te gaan op de feiten. Feiten zijn dat in grotere steden veel meer criminaliteit plaatsvindt en dat daar het toerisme toeneemt. In Rotterdam waren vorig jaar 71 schietpartijen en die stad is razend populair. Amsterdam idem dito. Daar kun je zelfs een tour maken langs plekken waar mensen zijn geliquideerd.”