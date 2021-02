Helmond mist Ton Roubos (1959-2021): ‘Wie wil bouwen, verdient een Ton’

In herinnering Marinus Raijmakers (1935-2021) bleef altijd leraar, ook na zijn vertrek bij het Carolus

1 februari HELMOND - Ook lang nadat hij de deur van het Carolus Borromeus College in Helmond voor het laatst achter zich dichttrok, bleef de vorige week overleden Marinus Raijmakers (86) de leraar die hij zo lang was geweest. Dol op verhalen vertellen, niet vies van discussie, volhardend in zijn mening, en vooral: graag zijn indrukwekkende feitenkennis delend.