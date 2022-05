Helmond moet fors groeien en de kloof tussen arm en rijk kleiner; uitdagingen genoeg voor nieuwe stadsbestuur

HELMOND - Er is heel te veel doen en er is niet heel veel geld. Het nieuwe Helmondse stadsbestuur staat voor scherpe keuzes in een tijd waar steeds meer inwoners in het nauw dreigen te komen. Het is de bedoeling dat de verse club wethouders in juni aan de slag gaat.

Het werk gaat uiteraard door. Maar plankgas vooruit kan de stad pas als er een nieuw college is. Helmond hoeft daar niet lang meer op te wachten aldus formateur Jan van Leijenhorst. ,,Alles is erop gericht om in de raadsvergadering begin juni de wethouders te installeren.”

Quote Financieel staat Helmond er niet heel beroerd voor, maar er moeten wel keuzes worden gemaakt Jan van Leijenhorst, Formateur in Helmond

Van Leijenhorst is door verkiezingswinnaar GroenLinks gevraagd het proces te begeleiden. Momenteel is hij op een rij aan het zetten wat de verschillende partijen belangrijk vinden. Wie er op de bestuurszetels gaan zitten, kan hij niet zeggen. ,,Dat komt later. We vullen eerst de inhoud in.”

Veel partijen om tafel

Van Leijenhorst moet met een grote club overleggen. GroenLinks heeft de nummers twee en drie - VVD en Helder Helmond - links laten liggen om een college te gaan vormen met liefst zes kleine partijen, D66, SP, Lokaal Sterk, PvdA, 50Plus en Denk. Er komen zeven wethouders, van wie er zes parttime werken. Nieuwkomer Denk levert geen bestuurder en GroenLinks krijgt er twee.

Elke partij schuift met minimaal twee vertegenwoordigers aan tafel bij Van Leijenhorst. De formateur heeft er alle vertrouwen in dat de zeven snel hun programma voor de komende vier jaar kunnen presenteren. ,,Het overleg verloopt in positieve sfeer. Er zijn geen breekpunten. Op hoofdlijnen is men het eens.”

Als er al verschillen zijn, lijken die vooral te zitten in de invulling. Te denken valt aan woningbouw. Niemand is tegen meer betaalbare woningen, de vraag is bijvoorbeeld wel hoeveel procent dan sociale huur moet worden en hoeveel koop.

Helmond groeistad

Op de inhoud kan Van Leijenhorst nog niet ingaan. Wel kan hij melden dat drie zaken centraal staan in het coalitie-akoord. Dat zijn de groei van Helmond, de sociale tweedeling en de bestuursstijl. Het zijn geen verrassende thema’s. Er gebeurt al veel in Helmond, legt Van Leijenhorst uit. Daar wordt op voortgeborduurd. ,,Het programma zal niet 180 procent draaien. Niet het wat, maar het hoe staat centraal. Hoe ga je intensiveren wat in gang is gezet en hoe wil je omgaan met zaken die in de toekomst op ons afkomen?”

Er komt volgens Van Leijenhorst geen compleet dichtgetimmerd coalitie-akkoord. Het is uiteindelijk aan de hele gemeenteraad om te bepalen waar het geld precies naartoe gaat. ,,Financieel staat Helmond er niet heel beroerd voor, maar er komt veel op de stad af en er moeten keuzes worden gemaakt.”