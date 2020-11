Helmond moet jaar cel in voor seks met 15-jarig meisje dat lachgas had gekregen

Bouwers sturen hoogwerker Brande­voort in om ‘gevaarlij­ke’ sierschoor­ste­nen te bekijken

27 november HELMOND - In Brandevoort wordt een steekproef gehouden om te kijken of er iets mis is met de sierschoorstenen. Wat de uitkomst ook is: als reparaties nodig zijn is de rekening voor de bewoners. Dat is althans het standpunt van de bouwers en de gemeente.