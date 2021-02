Helmond: niet automatisch lagere uitkering na hulp van familielid of vriend

HELMOND - Tijdelijk een familielid of goede vriend onderdak bieden en dan gekort worden op je bijstandsuitkering. Helmond gaat beter en van geval tot geval kijken of deze maatregel wel op zijn plaats is.

Wie past in het hiervoor geschetste plaatje, heeft te maken met de zogeheten kostendelersnorm. Neem je als volwassene met bijstand een andere volwassene van 21 jaar of ouder in huis, dan gaat je uitkering omlaag. Als de persoon die je uit de brand helpt zelf ook bijstand ontvangt, wordt hij of zij eveneens gekort. De achterliggende gedachte is dat jij en de ander minder uitgaven hebben doordat woonlasten worden gedeeld.

In de praktijk leidt de kostendelersnorm tot schrijnende situaties. Begin vorig jaar vertelde Deborah Uitterlinden uit Helmond in deze krant haar verhaal. Ze had schulden en zat al jaren in de bijstand. Toen ze vanwege haar situatie weer bij haar moeder ging wonen, verloor ze een deel van haar uitkering en hield ze na aftrek van vaste lasten per maand welgeteld 60 euro over.

De kostendelersnorm geldt niet altijd. Zo zijn jongeren tot 21 jaar, de meeste studenten en mensen die huren van een commerciële partij ervan uitgezonderd. Desondanks zorgt de regel dus frequent voor pijnlijke situaties. En het probleem is groter geworden sinds de coronacrisis. In Helmond hebben op dit moment circa 140 bijstandsgerechtigden met de kostendelersnorm te maken, op een totaal van ongeveer 2400.

Nauwelijks uitzonderingen

Gemeenten kunnen in individuele gevallen uitzonderingen maken, maar vooralsnog is dat voor hooguit enkele maanden tot een jaar, zoals in Amsterdam. Meestal kijken gemeenten niet of nauwelijks naar iemands specifieke omstandigheden, bleek uit onderzoek van Divosa, kennisplatform op het gebied van werk en inkomen.

Het gebrek aan maatwerk is in zoverre opmerkelijk, dat de maatschappelijke kosten veel hoger worden als iemand dakloos raakt of dieper in de schulden belandt. Daarom namen in Helmond de SP, PvdA, GroenLinks en D66 het initiatief voor een motie. Die kreeg dinsdagavond in de gemeenteraad vrijwel unanieme steun.

Uitwerking vergt tijd

Het stadsbestuur heeft de opdracht gekregen om bij het toepassen van de kostendelersnorm de maximale ruimte te pakken voor maatwerk. Hoe dit precies vorm moet krijgen, gaat de gemeente bekijken. Dat gebeurt samen met werkbedrijf Senzer, dat in Helmond en de Peel de bijstandsuitkeringen verstrekt.

Ook Eindhoven onderzoekt hoe de kostendelersnorm zodanig kan worden toegepast dat mensen niet worden gestraft voor hulp aan een familielid of vriend met grote financiële problemen.