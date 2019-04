Helmond-Noord beschikt nu ook over AED's

Drie nachtelij­ke autobran­den in Waalre, Helmond en Eindhoven

10:46 EINDHOVEN/HELMOND/WAALRE - De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag drie keer uitgerukt voor een autobrand in de regio Zuidoost-Brabant. Of de branden iets met elkaar te maken hebben, is niet duidelijk.