Helmond onder hoogspanning, schade beperkt

Straataf­val tot kunst verheven in Cacaofa­briek

24 januari HELMOND - Zo af en toe ziet Peter de Kimpe iets op straat liggen en raapt het op. In De Cacaofabriek exposeert hij nu die voorwerpen. Plotseling is het kunst. Alleen is het nog maar de vraag of toeschouwers de tentoonstelling ‘In talloze aktes’, die hij met drie collega’s houdt, kunnen zien. De expositieruimte is voorlopig nog gesloten.