Helmond: onderzoek naar opties Berkendonk

Helmond wilde het onderzoek naar de mogelijkheden van Berkendonk aanvankelijk meenemen in de voorbereiding van de Omgevingsvisie. Nu is besloten de zaak versneld op te pakken, mede vanwege de coronacrisis. Het terrein aan de zuidkant van Berkendonk, dat voorheen dienst deed als zanddepot, zou namelijk erg geschikt kunnen zijn voor evenementen die voldoen aan de regels van de 1,5 metersamenleving. Het onderzoek start komend najaar en moet binnen enkele maanden worden afgerond. Zodat het terrein bij een positieve uitkomst voor aanvang van het evenementenseizoen 2021 in gebruik kan worden genomen.

Beoogde plek geen optie voor Los Zand en Infected

Voor jongerenfestivals als Los Zand en Infected is de beoogde plek (niet direct aan de zwemplas) geen optie, laat organisator Geert Blenckers weten. „Wij hebben over de locatie vaak gesproken met de gemeente, want we wilden niet meer steeds van de ene naar de andere plek. We hebben een keiharde toezegging dat we voor meerdere jaren terecht kunnen aan de noordkant. Daar is ook alles op gebaseerd: onze begroting, plattegronden, enzovoort.”